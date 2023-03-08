美参议员提法案授权禁TikTok 白宫：乐见

（法新社华盛顿7日电） 美国十多位联邦参议员今天提出法案赋予政府新权力，若中国应用程式（App）TikTok等外国科技技术对美国国安构成威胁，政府将有权予以下达禁令。白宫今天对此表示欢迎。

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白宫的支持让国会议员在禁止TikTok这个中国「字节跳动」（ByteDance）旗下应用软体的努力上如虎添翼。在美国，有超过1亿人使用TikTok。

民主党联邦参议员、同时也是情报委员会主席的华纳（Mark Warner）表示，这项法案让美国商务部得以对TikTok等构成国安风险的科技技术施加包括禁止在内的多项限制措施。

华纳发布声明说：「今天，每个人在谈论的威胁都是TikTok，谈论它是如何让中共有办法暗中窥探，又如何的轻易在美散播恶意影响活动。」

他说：「然而，在TikTok之前，是华为和中兴通讯（ZTE）威胁着美国的通讯网络。而更早之前，是俄罗斯的卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）威胁着美国政府与企业设备的安全。」

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）盛赞这项跨党派法案，说：「参议员华纳和（共和党）参议员图恩（John Thune）领导的跨党派参议员小组今天提出『限制危及资通讯技术安全威胁法案』，我们对此给予赞扬。」

苏利文在声明指出，这项跨党派法案「将赋予美国政府权力，阻止某些外国政府利用技术服务…导致美国民众的敏感数据和我国国家安全暴露于风险之中」。

© 2023 AFP