ChatGPT热潮来袭 中国学童翻墙也要用

（法新社北京8日电） 中国学童正在向人工智慧聊天机器人程式ChatGPT求助，帮忙他们缩短做家庭作业的时间。他们翻过中国的「防火长城」也要用ChatGPT，撰写读书报告，并提高自身的语言能力。

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ChatGPT凭藉其可在几秒钟内生产一篇出色论文、诗词和编程代码的能力，在人工智慧技术领域引发全球热潮。

但这也引发教师关切，担心这项科技可能助长作弊和剽窃等行为。

在中国，如果没有虚拟私人网路（VPN）就无法使用这项服务。有10多名学生告诉法新社，他们利用ChatGPT撰写论文、解决科学和数学问题和产生电脑代码。

11岁的艾斯特．陈（Esther Chen）说，ChatGPT帮助她将在家读书的时间减半，她的姊姊则用它来学习英语。

在深圳市一所竞争激烈学校就读的艾斯特说，她过去每天要花4至5小时写家庭作业。

她说：「我妈妈会熬夜盯着我，直到我写完所有功课；我们经常吵架。现在，ChatGPT能帮我快速查询资料。」

几名学生说，他们曾在网路上购买外国电话号码或使用VPN绕过限制来使用ChatGPT。

有家零售商允许用户以人民币5.5元的价格购买美国电话号码，而在印度注册的号码则不到1元。

倘若无法翻墙，用户可透过微信应用程式上的AI Life，支付1元费用就能向ChatGPT提问一个问题，其他服务也是如此。

诸如百度、阿里巴巴和京东集团公司等中国科技公司表示，他们正在开发ChatGPT的竞争对手。北京则表示已做好准备，很快就会推出新的规范来管理人工智慧领域。

© 2023 AFP