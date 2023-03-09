乌克兰人权团体「真相追踪」 获颁沙卡洛夫自由奖

（法新社奥斯陆9日电） 记录乌克兰冲突战争罪行的乌国人权组织「真相追踪」（Truth Hounds），今天获颁挪威的沙卡洛夫自由奖（Sakharov Freedom Award）。

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真相追踪于2014年广场革命（Maidan Revolution）期间成立，并筹组一支专家小组，调查2014年克里米亚半岛和乌克兰东部顿巴斯地区战斗行动开始以来出现的暴行。广场革命迫使亲俄的时任乌克兰总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）下台。 颁发沙卡洛夫自由奖的人权组织「挪威赫尔辛基委员会」（Norwegian Helsinki Committee）表示，真相追踪是「一股不可忽视的力量」，颁奖表彰他们「记录战争罪和潜在违反人道罪的工作」。 委员会秘书长林德曼（Berit Lindeman）说道：「因为他们希望看到为受害者及其家属伸张正义，所以他们的工作往往很危险。」 联合国（UN）调查人员以轰炸、处决、虐待和性暴力等情事，指控俄罗斯在乌克兰「大规模」犯下战争罪。

沙卡洛夫自由奖是以苏联异议人士、诺贝尔和平奖得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）为名，设立于1980年。

这个奖项定期表彰前苏联地区的人权捍卫者，经常与欧洲议会（European Parliament）的沙卡洛夫奖（Sakharov Prize）混淆。

© 2023 AFP