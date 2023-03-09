乔治亚推外国代理人法惹议 美国促允许和平示威

（法新社华盛顿8日电） 乔治亚研拟带有俄罗斯色彩的立法草案，对批评团体获得外国资金制定规范，美国今天敦促特比利西政府允许民众和平示威，声援反对外国代理人法案的大规模抗议。

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美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者，「我们敦促乔治亚政府遵守民众和平集会与和平抗议的自由」，呼吁各方保持「克制」。

「我们与乔治亚人民站在一起，支持他们怀抱的愿景。」

乔治亚警察朝反对这项立法提案的数以千计抗议群众发射水炮与催泪瓦斯，示威群众说这项立法是按照俄罗斯用来让异议团体噤声的法律所草拟。

这个前苏联加盟共和国渴望加入欧洲联盟（EU）与北大西洋公约组织（NATO），抗议群众担忧国家将走向独裁。

普莱斯说，这项法案「危及乔治亚加入欧洲-大西洋的未来」。

他说：「我们担忧这类立法的通过，将对我们持续成为乔治亚与乔治亚人民过去数十年来所力求战略伙伴的能力产生后果。」

正在对抗俄罗斯入侵的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早也声援乔治亚抗议群众。

泽伦斯基傍晚向全国发表谈话时说：「没有一个乌克兰人不希望与我们友好的乔治亚成功，成功实施民主、成功进入欧洲。」

© 2023 AFP