俄军大规模空袭乌克兰 造成6人死亡

（法新社基辅9日电） 俄罗斯今天对乌克兰发动数周以来最大规模空袭，造成至少6人死亡，并导致这个饱受战火蹂躏的国家停电，包括俄军控制的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

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俄国军队试图攻占乌克兰东部城市巴赫姆特（Bakhmut）的战斗持续之际，乌国军方至少在10个地区击落了俄军发射的近一半飞弹。

俄军今天对相对平静的乌克兰西部利维夫州（Lviv）发动致命攻击，并造成乌国第2大城市哈尔科夫（Kharkiv）停电、断水或没有暖气可用。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说：「敌军发射81枚飞弹，企图再次恐吓乌克兰人，重操他们的拙劣战术。」

俄罗斯数个月来一直使用飞弹和无人机轰炸乌克兰的主要设施，使数以百万计的民众没有水电、暖气可用。

乌克兰首都基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）说，基辅有两个地区发生爆炸，导致2人受伤，15%家庭断电，40%家庭没有暖气可用。

法新社记者目击，在基辅西部的胜利大街（Prospekt Peremogy），停在一栋高楼层公寓附近的3辆汽车烧得焦黑，还有几辆汽车因攻击而受损，地上则散落着窗户的玻璃碎片。

© 2023 AFP