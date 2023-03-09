俄国入侵乌克兰战争一年后 石油市场发生重大转变

（法新社休士顿9日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰一年后，石油市场变得更加支离破碎与充满不确定性，这种态势有望在长期推升原油价格。

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西方政府对俄罗斯的谴责，基本上切断了俄罗斯对欧洲的能源供应，使得欧洲更加依赖中东和美国。

这种转变代表中国与印度可从俄罗斯进口更便宜的能源，至于那些拒绝购买俄罗斯原油的国家，必须支付额外费用才能从其他供应国进口。

标普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）负责石油市场、能源与流动性研究的主管勃克哈德（Jim Burkhard）表示，石油市场「在某些方面与乌克兰遭入侵之前截然不同」。

随着俄罗斯与原油出口国伊朗及委内瑞拉都被列入受制裁国家名单，包括美国在内的主要市场切断近20%的全球供应。

勃克哈德指出，石油是根据产地订价，而非品质。

市场分化也影响了运送原油的油轮航线，欧洲对俄罗斯石油祭出的禁令，迫使俄罗斯出口产品得走更远的路才能到达买家手中。

大宗商品交易公司贡沃尔集团（Gunvor Group）联合创办人托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）在休士顿举行的CERAWeek能源会议上说，这代表更多的海上航程，船运价格一直非常高，而且一直处于高点。

美国国务院主管经济成长、能源与环境的次卿费南德兹（Jose Fernandez）表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，「我们已看到根本性改变，这种改变不可能短期恢复。」

© 2023 AFP