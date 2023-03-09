俄大规模飞弹攻击 乌克兰各地连环爆、多处停电

（法新社基辅9日电） 乌克兰地方官员表示，俄罗斯今天稍早对乌国一连串地区发动攻击，包括首都基辅、黑海港市敖德萨（Odesa）和第2大城哈尔科夫（Kharkiv），导致许多地区停电。

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这波攻击目标范围很广，从乌克兰西部的日托米尔（Zhytomyr）、文尼察（Vinnytsia）和瑞夫尼（Rivne）地区延伸到中部城市第聂伯罗（Dnipro）和波塔瓦（Poltava）。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）说，基辅西南部地区发生爆炸，救难人员正赶赴现场。他说，当局为预防电网全面瘫痪，已超前部署切断约15%基辅居民的电力供应。

身处基辅的路透社记者约于上午7时听到一连串爆炸声。

克里契科说，有2人在今天的爆炸中受伤。

敖德萨州州长马钦柯（Maksym Marchenko）表示，大规模飞弹攻击击中敖德萨市一座能源设施，引发停电。

马钦柯在通讯软体Telegram说，俄军对敖德萨州发动大规模飞弹攻击，击中能源设施与民宅。他还说，防空部队已经击落多枚飞弹，预计将会出现新一波攻势。

「幸运的是没有人员伤亡。限电措施即刻生效。」

哈尔科夫州州长西涅古波夫（Oleh Synehubov）表示，哈尔科夫州和第2大城哈尔科夫已遭受15次空袭。「基础设施再度沦为攻击目标。相关伤亡统计正在确认中。」

乌克兰媒体Obozrevatel报导，落在哈尔科夫的一枚飞弹造成2人受伤。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）今天表示，俄罗斯发动攻击后，札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）丧失电力供应，目前正以柴油发电机维持运作。

乌克兰国家核电公司在声明中说：「火箭弹攻击切断了札波罗热核电厂与乌克兰电力系统之间的最后一条通讯线路。」

© 2023 AFP