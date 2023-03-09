希腊检方再起诉3位铁路官员 总理矢言调查透明化

（法新社雅典9日电） 希腊2月28日发生国内有史以来最严重列车事故，造成57人丧命。希腊检方今天再起诉3名跟这起事故相关的铁路官员，希腊总理则誓言在调查这起悲剧事故时要「绝对透明化」。

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2月28日，希腊中部两列火车迎面相撞造成57人死亡，成为希腊有史以来最严重的列车事故，事故引发社会大众愤怒，数以万计的示威民众昨天在全国各地抗议。

事故当天的值班站长被控错误指示两列列车进入同一轨道，因此酿成严重事故，他已在数天前被起诉。

一位司法界消息人士告诉法新社，一名负责调度轮班的铁路督导被控指派缺乏经验的站长在繁忙假期期间轮值夜班，他今天也被起诉。

另外2名站长被控早退，同样遭起诉。这3人面临过失杀人、造成身体伤害和交通中断等罪名，一旦罪名成立，恐面临终身监禁。

随着各界日益不满铁路当局长期管理不当，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）于事故发生以来的首次内阁会议中，誓言在揪出疏失的调查方面「绝对透明化」。

米佐塔基斯预料会在未来几个月竞选连任，他矢言将即刻采取行动，改善弊病丛生的铁路运输。

米佐塔基斯誓言会「竭尽所能」确保完成安全系统改善，他在电视转播的谈话中说：「我们对此都有责任。我们必须勇于承认。」

© 2023 AFP