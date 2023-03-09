希腊疯传「你到了打给我！」 抗议火车对撞意外

（法新社雅典8日电） 希腊上周发生历来最严重的火车对撞事故，政府长年管理不善也掀起民众怒火。

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全国数万人今天再度走上街头，抗议口号「你到了打给我！」更在社群媒体上疯传。

希腊2月28日晚间发生两列火车对撞的重大事故，造成57人丧生，其中不少罹难者是学生，当时他们准备在结束周末假期后返回希腊北部大学城第撒隆尼基（Thessaloniki）。

据新闻网站LiFO报导，抗议口号「你到了打给我！」（pare me otan phtasis）源于事故列车上一名23岁男子与母亲通话的内容。

男子在通话过程中说：「妈妈，火车上人太多了，我从来没看过一辆火车挤成这样。我到了打给你，你再来接我。」

抗议群众紧紧抓住这点并加以改编，表达他们对于对年轻生命早逝的悲痛，以及对当局疏失的愤怒。

尽管事发后，涉案的拉里萨（Larissa）火车站值班站长遭控重罪，但批评人士指出，铁路网的整体安全措施存在更多问题。

一名育有2个孩子的公务员今天决定罢工，并参加抗议活动。

她表示，家庭仍是希腊社会的核心，「你到了打给我！」这句话精准表达出「希腊父母的心情」。

© 2023 AFP