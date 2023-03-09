帕维尔就任捷克总统 强调团结挺乌重要性

（法新社布拉格9日电） 前北大西洋公约组织军事委员会主席帕维尔今天宣誓就任捷克总统。刚胜选就与台湾总统蔡英文通话的他曾表示，台海和平是捷克一中政策的主要内涵，并期待将来与蔡总统见面。

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61岁的帕维尔（Petr Pavel）在1月28日的总统决选中，击败身价亿万的民粹主义前总理巴比斯（Andrej Babis）胜出，帕维尔1月30日即与蔡总统通话。

捷克前总统齐曼（Milos Zeman）的第2个5年任期于昨天结束。在外交上，齐曼以亲中国、俄罗斯和反美立场闻名，在欧洲政坛备受争议；帕维尔则是立场亲西方，视俄国和中国为安全威胁，主张军援乌克兰抵抗俄罗斯的侵略。

帕维尔今天强调团结支持乌克兰的重要性，并承诺与欧盟和北约培养紧密关系，同时加强对美关系。

他在布拉格城堡（Prague Castle）的就任仪式上说：「如果我们要协助乌克兰战胜，中欧口径一致就很重要。」他并矢言会把国家的海外名声提升至「新层级」。

帕维尔形容乌克兰足堪表率，因为它「向我们与我们的伙伴，展现了牢不可破的决心大于侵略者的优势与力量」。

捷克总统大致上只有仪式性的权力，但可任命政府、挑选中央银行总裁和宪法法官，并担任武装部队统帅。

帕维尔生于1961年11月1日，中学与大学都就读军校，他曾在军中担任菁英伞兵，因1993年协助法国部队从塞尔维亚和克罗埃西亚交火战区脱困，而获得表彰。

他后来晋升捷克参谋总长，并曾于2015至2018年担任北大西洋公约组织（NATO）军事委员会主席。

© 2023 AFP