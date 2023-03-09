拜登欲连任 须面临外界「高龄」质疑

（法新社华盛顿8日电） 美国总统拜登尚未正式宣布于2024年总统大选角逐连任，但竞选相关动作频频。选民和反对派对他的80岁高龄提出关切，而他经常以不太自在的幽默来回避这类攻击。

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拜登本月稍早在一场演说中以自己数十年政治生涯为哏，自我消遣道：「我当联邦参议员的那些年…有270年。」

拜登若赢得连任，当他的第2个任期结束时，将是86岁。面对选民眼中这个主要障碍，他多半靠着逞强带过。

每回当记者问到这个话题时，拜登会说「看看我！」，强调他担任美国总统这项世界数一数二艰钜的政治职务2年来，始终坚毅不挠。

这位民主党籍领袖往往会在登上直升机或飞机前刻意小跑几步，让摄影记者捕捉画面。虽然拜登尚未正式宣布参选计画，但外界普遍预期他不会放弃连任。

拜登现在经常会在向国会演说或于出访期间发表谈话后，留下来和现场人员握手、闲聊、玩自拍，似乎是要表现出自己无惧于再打一次总统选战。若他当真竞选连任，过程会相当累人。

去年秋天，媒体问及拜登年度健检的日期时，他开玩笑反问：「你觉得我需要健检吗？」

拜登今年2月接受健检后，医师挂保证说，拜登很健康，「足以胜任职务」。

在野的共和党人要求争取党内提名的75岁以上候选人接受心理能力测试，而第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）日前接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时明确表示，拜登不可能接受这种测验，她当时冷冷地说：「我们永远也不会讨论那种事情。」

不过，撇开这些豪语，拜登知道这个问题再严重不过。

「雅虎新闻」（Yahoo! News）与民调机构「舆观」（YouGov）2月底执行的调查结果显示，65%的美国民众认为拜登「年纪太大」，不适合连任。

虽然76岁的共和党籍前总统川普不比拜登年轻多少，但民调显示，仅45%的美国人认为川普年纪太大，不适合再当一任总统。

© 2023 AFP