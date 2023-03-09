波兰：再运交乌克兰10辆豹2式坦克

（法新社华沙9日电） 波兰今天表示，已将所承诺的另外10辆豹2A4型（Leopard 2A4）坦克运交乌克兰，盟邦很快也将送出各自的豹式坦克。

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波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）告诉记者，「我们谈论的是一个营的重型坦克，波兰的部分已运交，至于我们的盟邦，很快也将把坦克送出」。

波兰先前承诺，将运交总数14辆德造豹2式重型坦克给乌克兰，最初4辆已在2月底俄军侵乌一周年运交。

布拉查克透露，盟邦后续供应的同型坦克将包括加拿大8辆、挪威8辆和西班牙至少6辆。

布拉查克说：「我与西班牙国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）谈过，他们也许会再提供4辆豹2。」

波兰率先行动，将现代化的豹2式坦克交给乌克兰。德国最初抗拒盟邦压力，不愿授权武器转移，不过到了今年初，德国不但同意将手中豹式坦克援乌，也同意他国这么做。

布拉查克表示，波兰将为乌克兰使用的这种主战坦克设立修护厂，并说，已将此构想告诉德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

布拉查克说：「此事的难题在于这些坦克的零件，他们20年前即已停止生产这些零件，但我们愿意重新生产，当然要与德国合作。」

© 2023 AFP