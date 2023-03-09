美国人赴墨西哥旅游遭绑架 境外医疗问题受瞩目

（法新社华盛顿8日电） 最近有4名美国人前往墨西哥旅游却遭绑架，其中两人遇难；此一事件相关报导闹得沸沸扬扬，其中有一细节特别受关注，这4人越境到墨西哥是为接受医疗诊治。

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美国人源源不断地往南边墨西哥进行所谓医疗旅游，这一现象因为此事件发生而广受关注。美国人之所以越过国界寻求医疗，是因为墨西哥医疗费用较低，这是在美国境内无法获得的；尽管存在风险，美国民众仍然愿意去冒险，包括无畏墨西哥是个以毒品暴力闻名的国家。

美国人去墨西哥旅行，医疗范围从牙科到整容手术，再到癌症治疗等无所不包。

根据国营「国家外部商业银行」（National Exterior Commerce Bank）的数据，墨西哥医疗业在过去20年中稳步成长，2018年产值略高于50亿美元，而在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间则停滞下来。

墨西哥现在是世界上最大的医疗旅游目的地之一，尽管墨国必须处理根深蒂固的组织犯罪和毒枭暴力的负面形象。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）警告说，这种医疗旅游可能存在低劣医疗品质风险，治疗过程可能受感染，以及与医疗人员沟通困难等问题。

4名被绑架的美国人越境到犯罪猖獗的马塔摩洛斯市（Matamoros）旅行，此一城市位于塔茅利巴斯州（Tamaulipas），当地是墨西哥治安最差的州之一。 美国国务院建议公民完全避开此一地区，并说被绑架是危险之一。

就在几天前，美国科罗拉多州的退休人员奥哈拉（Amber O'Hara）还向朋友推荐了她曾经去过多次的墨西哥一家牙科诊所。

奥哈拉说：「我因为那里费用低廉而去。」但她又说，那里护理水准也是一流的。

根据无国界患者组织（Patients Without Borders ）估计，每年有120万美国人前往墨西哥接受医疗，奥哈拉就是其中之一。

根据美国疾管中心的说法，牙科治疗是民众去墨西哥最常见的医疗之一，此外还有「手术、整容、不育症治疗、器官和组织移植，以及癌症治疗」。

根据2020年一项调查了400名穿越美墨边境旅行者的研究，结果有92%受访者认为，花费价格低廉是他们选择这种医疗旅游的主要原因。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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