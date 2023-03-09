自由之家：中国仍是严重侵害自由国家

（法新社华盛顿9日电） 根据美国倡议团体「自由之家」公布的2023年全球自由报告，中国继续保持全球最严重侵害个人自由国家的劣名。台湾的评分与去年持平，继续名列自由国家，在亚洲仅次于日本。

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自由之家（Freedom House）就「政治权利」和「公民自由」对210个国家和地区进行评级，今天在其「2023年全球自由报告」中警告，由于政府升高对媒体攻击，去年言论自由恶化情况创2005年以来之最。

由于记者遭到起诉、新闻审查和媒体被查禁，在评比指标中的「新闻自由」项目中拿到最低分的国家数，从去年的14个倍增为今年的33个。

大洋洲国家索罗门群岛与中国签署备受争议的安全协议后，政府一方面收紧对公共广播的管控，同时威胁要驱逐用批判角度进行报导的外国记者，使得该国在言论自由方面的得分下滑最多。

报告指出，自从中国国家主席习近平展开史无前例的第3任期以来，北京政府就对网路和媒体严加管控。在COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫清零政策将近3年严厉封控下，民众的行动自由受到限制，当局同时增强对民众进行数位监控。

自由之家指出，中国当局继续打压宗教自由，并且对西北部新疆维吾尔自治区的维吾尔人和其他穆斯林少数民族进行迫害。

报告共同作者格罗霍夫斯卡亚（Yana Gorokhovskaia）说：「中国是有关当局实施强迫性种族变迁的21个地区和国家其中之一，包括强迫维吾尔儿童上只用普通话进行教学的寄宿学校，以及强迫少数民族离开家乡进行重新安置。」

中国在今年报告中维持去年得分，「政治权利」（满分40分）拿到负2分，「公民自由」（满分60分）仅11分，总计9分，再度被列为「不自由」国家。

整体而言，相较于50年前，当今全球显着地更为自由。1973年，评比的148个国家当中有44个被列为「自由」；今天则是195个国家当中有84个被列为「自由」。报告指出，在民主进步阶段浮上台面的许多坚实民主政体从此顶住了沉重的政治、社会和经济压力。

根据报告，台湾今年仍获得94分，与去年持平，包括在「政治权利」项目获得38分，「公民自由」项目得到56分，持续被列为「自由」国家，在亚洲仅次于获得96分的日本，排名第2。

格罗霍夫斯卡亚说：「我们看到民主衰落蔓延、威权主义放缓的趋势。」

民众越来越有意愿起而反抗针对个人自由的限制，这从斯里兰卡前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）被迫辞职，到遍地开花的中国「白纸运动」都是显着案例。

格罗霍夫斯卡亚说：「不管政府是否对民众争取自由的呼声作出回应，我们看到人民继续在振臂高呼。」

© 2023 AFP