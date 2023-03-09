荷兰政府以安全为由 宣布晶片技术出口管制

（法新社海牙8日电） 在美国施压限制中国取得技术下，荷兰政府今天宣布关于电脑晶片制造技术的新出口管制计画。

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法新社报导，荷兰是欧洲主要的微晶片生产设备制造者，一直面临压力以实施类似美国去年宣布的管制措施。

荷兰贸易部长施莱纳马赫（Liesje Schreinemacher）致函国会指出：「政府已做出结论，为了国际和国家安全，有必要扩大现行对特定半导体生产设备的出口管制。」

荷兰总理吕特（Mark Rutte）前往白宫会晤美国总统拜登并讨论这项议题不到2个月后，荷兰今天做了上述宣布。

这项出口管制预料将对设于荷兰的艾司摩尔（ASML）造成影响，ASML是欧洲最大的半导体科技公司。

荷兰政府未直接提到ASML，但表示出口管制将针对深紫外光曝光机（Deep Ultraviolet lithography, DUV），这是一种在微晶片上投印微型电路的技术，为ASML所专长。

荷兰政府表示，出口管制的目的是避免用于军事上，以及保护荷兰在这种技术上「独一无二的领先地位」。

ASML也制造更复杂许多的极紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）机器，但这种设备已在一项民用暨军事科技协定下受到出口管制，这项协定由美国和荷兰等约40国签署。

对于荷兰政府这项宣布，ASML回应现在须为其最先进的DUV系统申请出口许可。

北京昨天猛批美国，称拜登政府以一连串科技管制等方式拉高紧张态势。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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