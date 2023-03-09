马克宏：堕胎自由权拟加速纳入法国宪法

（法新社巴黎8日电） 法国总统马克宏今天表示，政府几个月内将提出一项法律草案，将堕胎权纳入宪法。

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马克宏（Emmanuel Macron）在向已故女权运动家、鼓吹生育权的先驱哈利米（Gisele Halimi）致敬演说中表示，将向国会提出宪法修正案。

马克宏：「这将铭记妇女选择堕胎的自由，并庄严保证任何事都不能限制或废除这项权利，因为这不能走回头路。」

法国下议院「国民议会」（National Assembly）2022年11月已表决赞成修宪，但尚未订出修宪时间表。

法国参议员本月支持这项计画，但保守派居多的参院将草案内文中堕胎为「妇女的权利」，改为「妇女的自由」。

马克宏今天表示，国会辩论取得进展，「我盼望，能让这种自由权利纳入我们的基本法，作为修宪草案的一部分，并在未来几个月内做好准备。」

美国最高法院于去年6月推翻堕胎权后，可能加速法国的立法行动。堕胎权在美国被取消，引发运动人士施压，要求法国采取反向做法，以象徵对妇女权利的承诺。

马克宏是在全国悼念哈利米的活动上做了以上表示。哈利米生前长期担任律师，是位女权运动家和政治家，于2020年逝世，享嵩寿93岁。（译者：纪锦玲）

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