伊朗和沙乌地在中国斡旋下重新建交 影响中东局势

（法新社德黑兰10日电） 伊朗和沙乌地阿拉伯今天同意恢复外交关系并重新互派使节团，这项中国斡旋下的宣布，可能对整个中东地区产生广泛影响。

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伊朗和沙乌地在两国官方媒体发布联合声明指出，「经过会谈后，伊朗伊斯兰共和国（Islamic Republic of Iran）和沙乌地阿拉伯王国（Kingdom of Saudi Arabia）同意恢复外交关系，将在2个月内重启大使馆和使节团。」

法新社报导，在三方声明中，什叶派占多数的伊朗和主要是逊尼派穆斯林的沙乌地指出，他们将在2个月内重启大使馆和使节团，以及执行20多年前签署的安全和经济合作协议。

多年前因不满沙乌地处决知名什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr），伊朗民众2016年攻击沙乌地使节团，之后两国断交。

伊朗和沙乌地此前在北京举行5天未宣布的会谈，以及数轮于伊拉克和阿曼王国（Oman）对话后，今天做了上述宣布。

全球最大石油输出国沙乌地及因核计画而不受西方政府欢迎的伊朗间关系缓和，可能重塑一个数十年来动荡不安地区的关系。

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅说，沙乌地和伊朗于北京对话取得重要成果，宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大好消息，传递了明确信号。

美国今天则对中国斡旋下、伊朗和沙乌地重新建交表示欢迎，但质疑德黑兰是否会履行其承诺。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说，「我们欢迎」这项外交协议，但表示「伊朗是否会履行他们的义务」还有待观察。（译者：徐睿承）

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