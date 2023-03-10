川普分享世界名人来函 集结成册4月出版

（法新社华盛顿9日电） 美国前总统川普和出版商今天说，一些世界大人物如美国前总统尼克森（Richard Nixon）、北韩领导人金正恩和脱口秀主持人欧普拉写给川普的150多封信，4月将集结成册出版。

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这本名为「给川普的信」（Letters to Trump，暂译）尺牍集，收录了外国领导人、媒体人物、运动员和产业界大亨写给川普（Donald Trump）的「美妙而且经常是私密」的信函。

赢家团队出版社（Winning Team Publishing）创办人高尔（Sergio Gor）对法新社发表声明说：「总统、王室成员、名流和商业大亨有何共同点？那就是他们都喜爱川普。」

声明中说：「川普早在步入政坛之前就有非凡的人生，但没有任何一本书如同『给川普的信』一般，凸显出川普具有代表性的人脉关系。因此我们非常高兴能与读者分享。」

这本书收录跨越40年间的来函，包括欧普拉（Oprah Winfrey）曾在2000年对川普说：「我们不竞选公职太可惜了。我们会是多好的搭档啊！」

欧普拉这么说，是因为川普在先前寄给她的信中，提到自己所着「我们理应拥有的美国」（The America We Deserve，暂译）一书的节录内容，当中说欧普拉是他理想的副总统人选。川普目前正在竞选下届美国总统。

美国政治网站Axios报导，现年69的欧普拉告诉现年76岁的川普，那些话让她「有点感动」。 这些公诸于世的信函是由川普亲自挑选。其中许多是当他仍只是曼哈顿（Manhattan）一名地产商和电视实境秀明星时，一些同样是流行文化界的巨星写给他的信。当时川普的形象较有魅力，比较不会激起两极反应。

诸如美国流行乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）、硬汉演员克林伊斯威特（Clint Eastwood）和职篮球星欧尼尔（Shaquille O'Neal），都在这本320页的精装书中占有重要篇幅；还有去年9月辞世的英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）。

© 2023 AFP