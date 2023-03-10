法国工会反年金改革 切断2024奥运工地供电

（法新社巴黎9日电） 法国总工会能源部门秘书长梅内普立耶今天表示，2024年巴黎奥运选手村多处工地和数据中心的电力及天然气供应，已遭工会成员切断，藉此施压当局撤回具争议的年金改革计画。

广告 继续浏览后续

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）政府拟实施年金改革计画，将退休年龄从62岁延长至64岁，并加强全额退休金请领规定，以防年金体系陷入财务赤字窘境。

消息一出，随即在全国引发工会大罢工以及群众示威，要求政府放弃年金改革计画，法国当地交通运输及公共服务全面瘫痪，迄今已迈入第3天。

强硬派法国总工会（CGT）能源部门秘书长梅内普立耶（Sebastien Menesplier）说：「面对拒绝让步的政府，我们也拒绝让步。」 他还说：「我呼吁政府和总统负起责任：撤回你们的改革计画，电力和天然气工人将为政府部门及公众利益服务。」

断电行动当下，约有300名员工到场响应，他们对4条关键电缆动了手脚。有些人戴着兜帽并将双手高举、点燃烟雾弹，让人无法透过监视录影机看到是谁切断电源。

供电业者随后赶紧透过远端作业，恢复受影响区域的供应。 法国总工会表示，法国国家体育馆（Stade de France）的电力也被切断；不过，配电公司Enedis表示，工会没有成功切断体育馆电力，电源被切断的地方是体育场周边的商业区，还有位于巴黎低收入郊区圣丹尼（Saint-Denis）的奥运村建筑工地。

法国国民议会的上下两院最迟将于3月中或3月26日前，就年金改革法案进行表决。

© 2023 AFP