(法新社纽约10日电) 矽谷银行(Silicon Valley Bank, SVB)困境引发业界恐慌,美国当局为了保护存款人,今天关闭这家银行,并将于13日在联邦管控下重启分行营运。

法新社报导,美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation,FDIC)今天表示,加州金融保护和创新部(California Department of Financial Protection and Innovation)关闭总部位于加州的矽谷银行,并委派FDIC为银行存款接收者。

矽谷银行17家分行13日将在圣克拉拉存款保险国家银行(Deposit Insurance National Bank of Santa Clara,DINB)管控下全数重启营运。DINB是美国联邦存款保险公司新成立的实体,让客户能?使用联邦保险基金。(译者:徐睿承)

© 2023 AFP