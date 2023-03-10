纽约检察官提供川普向大陪审团作证的机会

（法新社纽约9日电） 美国媒体报导，纽约地方检察官为美国前总统川普提供了向大陪审团作证的机会，这代表川普涉嫌向色情明星支付封口费的调查，可能很快就会起诉。

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纽约时报与华盛顿邮报今天报导，川普有机会在下周向纽约大陪审团作证，据称陪审团的调查涉及2016年总统大选前夕，川普向一名叫「暴风雨丹尼尔斯」的成人电影女演员支付13万美元（约合新台币403万元）的封口费，丹尼尔斯表示她曾与川普有染。

这起诉讼是由曼哈顿地方检察官布莱格主导，纽约时报与华盛顿邮报两份报纸均引用知悉诉讼人士的话加以报导，布莱格是在今年一月份上任的民主党检察官。

泰晤士报表示，像这类的出庭作证几乎代表检察官即将进行起诉。如果任何起诉起立，这将是美国前总统首次遭到刑事罪名指控。

已宣布再次入主白宫的川普正面临地方与联邦的多项刑事调查，原因是他在第一个任期之前、期间和之后可能存在不当行为，不过他尚未因其中任何一项受到起诉。

检方对封口费的长期调查或任何其他调查的起诉，也可能影响2024年的美国总统大选。

这笔封口费是2016年11月总统大选前两周支付的，据称是为了阻止原名柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼尔斯披露她多年前与川普有染。这笔钱是由川普助手，亦是川普前任律师的科恩（Michael Cohen）支付，科恩表示这笔款项已经报销。

泰晤士报指出，科恩报销的款项如果未获适当稽核，在纽约可能导致轻罪指控，但如果账目虚假只是为了遮掩第二次犯罪，则可能会构成重罪。

© 2023 AFP