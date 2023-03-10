美参院共和党领袖麦康奈跌倒脑震荡 正在康复

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）的办公室今天表示，麦康奈昨天在华府一家饭店的募款活动上跌倒，目前还在医院，有脑震荡现象，正在恢复中。

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法新社报导，根据其他参议员和麦康奈的发言人卜普（David Popp）的说法，麦康奈是在华尔道夫大饭店（Waldorf Astoria）举行的「参议院领袖基金」（Senate Leadership Fund）晚宴上演说后失足。华尔道夫大饭店前身为「川普国际饭店」（Trump International）。

卜普在声明中说：「预期麦康奈会住院数天，接受观察和治疗。他感谢医疗专业人员的照顾，也感谢同事们的温暖祝福。」

民主党籍总统拜登带领众人祝福麦康奈「早日康复」，还说他期盼见到这位来自肯塔基州连任6届的参议员重返议场。

麦康奈是有耐心、有技巧的幕后谈判代表，也是美国史上年资最长的参院政党领袖，他担任参院共和党领导人已有16年。

共和党在2020年之前掌握参院多数，当时麦康奈曾骄傲地自称是专砍民主党法案的「死神」，能在民主党法案被送到白宫签署为法律之前挡下。

麦康奈儿时曾罹患小儿麻痹症，1984年首次当选联邦参议员。众所周知，他言谈谨慎、深思熟虑，带着南部家乡阿拉巴马州的缓慢腔调。

在上次竞选参议员期间，他在自己的网站上贩售「死神」T恤，形容自己是「确保社会主义（法案）不会送上总统办公桌的人」。（译者：纪锦玲）

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