菲空运记者飞临南沙群岛 遭中国海警船驱赶

（法新社南沙群岛上空10日电） 菲律宾海岸防卫队一架飞机搭载记者飞临争议激烈的南海南沙群岛上空，这时中国方面的无线电传来严厉的要求，「马上离开」。

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出声的是中国一艘海警船上的无线电操作员，位置在飞机下方1000公尺，为当时海面上几十艘船舶之一。

在菲国这架飞机飞越该国占领的南海岛礁时，中国无线电操作员以中文和英语喊话7次，包括「你们已进入中国岛礁（四周海域）并构成安全威胁，为避免误解，马上离开」。

菲律宾飞行员则答称，他们正飞行在本国领空。

中国自称拥有几乎整个南海的主权，包括南沙群岛，对于此一主权声索并无法律依据的国际仲裁结果，视若无睹。

过去10年来，中国将占领的南沙岛礁军事化，修建了机场跑道、港口并设置雷达系统。为伸张领土声索，并出动了数百艘海警船和其他船舶在此海域巡逻，聚集在岛礁周围，并骚扰和攻击渔船与其他船舶。

中国还会设法驱赶岛礁上方空域中的外国飞机。

菲国现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）坚称，不会任由中国践踏菲国海权，这与前任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）形成了对比，杜特蒂不愿批评中国。

菲国海岸防卫队西菲律宾海（West Philippine Sea，菲律宾西侧海域）事务发言人塔瑞拉（Jay Tarriela）准将8日在首都马尼拉的一项论坛中说，菲国的应对新策略是高声说出中国的「恶霸行为和侵略行动」。

菲国海岸防卫队经常公布中国船舰出现在菲国所占岛礁四周海域的资讯，包括照片和影片。塔瑞拉说，这有助于使菲国人民知晓，并使他国得以批评中国的作为，同时还可迫使中国「出面说明或说谎到底」。

© 2023 AFP