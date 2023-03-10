马来西亚前首相慕尤丁涉贪遭诉 喊冤政治迫害

（法新社吉隆坡10日电） 马来西亚前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天因滥用权力、收受贿赂和洗钱等罪嫌遭到起诉，这些控罪和他任内涉嫌滥用COVID-19（2019冠状病毒疾病）经济复苏基金有关。

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慕尤丁在2020年至2021年期间担任首相17个月，当时正值马来西亚对抗COVID-19疫情高峰期。慕尤丁现在领导反对派联盟，抗衡马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）政府。

慕尤丁是继前领导人纳吉（Najib Razak）之后第2位被指控贪腐的前首相；纳吉因卷入主权财富基金一马发展公司（1MDB）金融丑闻而被判处12年徒刑，目前正在服刑中。

现年75岁的慕尤丁被控4项滥权罪，利用他领导的政党马来西亚土着团结党（Bersatu）收受总计2亿3250万元马币（约5140万美元）贿赂。

这些贿赂据信来自那些获选参与COVID-19经济复苏基金选择性招标计画的承包商。

每项指控一经定罪，最高可处20年徒刑。

根据起诉书，慕尤丁还被控2项洗钱罪，涉嫌将1亿9500马币存入马来西亚土着团结党帐户。

每项指控一经定罪，最高可处15年徒刑。

检察官说，预计在13日以第3项洗钱罪起诉慕尤丁。

慕尤丁今天在法庭上否认检方所有的控罪，并要求审判。

他已获法官批准保释，但须交出护照。

慕尤丁在声明中坚称：「在我担任首相期间，没有任何一分人民的钱进入我自己的口袋。」

慕尤丁昨天遭到马来西亚反贪污委员会（MACC）审讯并在稍后被捕，检方今天正式起诉他。

慕尤丁否认有任何不当行为，并指控安华的执政联盟在7月州选举之前进行政治迫害，败坏他和所属政党的声誉。

安华否认对司法程序有任何干涉。

© 2023 AFP