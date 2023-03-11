伊朗和莫斯科敲定合约 购俄制苏恺35战机

（法新社德黑兰11日电） 伊朗和俄罗斯的防务合作正在加深之际，伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗已敲定向俄罗斯采购苏恺35型战斗机的合约。

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伊朗在遭受制裁下，空军战机已日渐老旧，难以取得零件来继续翱翔天际。

伊朗在对联合国发表的声明中说，在1980至1988年两伊战争结束后，伊朗开始接洽「相关国家以采购战斗机」来壮大自己的机队。

伊朗通讯社昨晚报导这项声明时说，「俄罗斯曾宣布」，在限制伊朗采购传统武器的联合国第2231号决议2020年10月期满后，「愿意出售伊朗战机」。

声明并说：「伊朗在技术上可以接受苏恺35型战斗机。」

过去一年来，伊朗当局在军事等方面，和俄国建立了密切关系。

乌克兰指控伊朗，自俄军去年2月入侵乌克兰后，即提供俄军用以攻击民生目标的见证者-136型「自杀」无人机，但遭伊朗否认。

对于伊朗和俄罗斯不断加强军事合作，美国已表示忧心。美国国防部发言人柯比（John kirby）去年12月即警告，俄国似乎可能出售伊朗战斗机。

柯比当时坚称，伊朗飞行员据报已在俄国学习驾驶苏恺战机，同时伊朗可能在明年内接获战机，从而「大幅加强伊朗空军相较区域邻国的战力」。

© 2023 AFP