加拿大禁止进口俄罗斯铝和钢 盼切断俄乌战争资金

（法新社渥太华10日电） 加拿大今天宣布禁止从俄罗斯进口铝和钢相关产品，为的是不让俄国获取资金投入对乌克兰的战争。

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根据加拿大政府最新数据，2021年从俄罗斯进口相关产品的金额约为2.5亿加币（约新台币55.6亿元）。

美国上月宣布针对俄罗斯铝课徵200%的进口关税，今天开始生效。欧洲联盟去年也已禁止进口俄罗斯钢材。

加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）在声明中说：「加拿大和伙伴们已对俄罗斯中央银行实施制裁措施，并对俄罗斯石油及天然气设定价格上限。」

「我们现在要与美国今天采取的行动一致，确保（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）不能藉由销售铝和钢给加拿大，来为他的战争筹资。」

她还说：「乌克兰有能力也必须打赢这场仗。我们持续尽一切所能，以切断或限制被用于资助蒲亭这场非法、野蛮侵略的资金。」

加拿大的禁令涵盖俄罗斯未加工的铝、铝板，以及铝制容器和其他家用品成品。

禁令也适用于所有俄罗斯主要钢制品，包括铁和非合金钢，还有钢管等半成品和成品。

加拿大所需钢材多半从美国进口，美国钢材约有45%出口到加拿大。此外，加拿大近90%的铝制品运往美国。

© 2023 AFP