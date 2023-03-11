弗莱迪将破最长寿热带气旋纪录 回马枪袭莫三比克

（法新社莫三比克马布托11日电） 莫三比克当局今天表示，热带气旋弗莱迪（Freddy）即将再度侵袭莫三比克，这是当地数周内第二度遇袭，部分地区已经感受到强风豪雨。

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弗莱迪即将打破成形时间最久的热带气旋纪录。根据莫三比克国家气象局（INAM）资讯，弗莱迪今天上午位于外海60公里处，正朝莫三比克方向前进，速度减缓。

气象局在最新讯息中表示，「（气旋）系统放缓前进速度，从每小时7公里减至每小时4公里，因此登陆时间将延后」。

气象局并表示，「强风豪雨」正在影响中部的尚比西亚省（Zambezia）、马尼卡省（Manica）和索法拉省（Sofala）。

弗莱迪热带气旋2月底席卷莫三比克曾酿成死伤，预料本周末稍晚将第二度登陆。

莫三比克当局昨天表示，有超过50万民众处于危险当中。风暴预料将在未来数天带来400毫米雨量，是平常每月雨量的两倍多。

根据联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO），弗莱迪于2月第一周在澳洲西北部外海生成，即将成为史上寿命最长的热带气旋。

弗莱迪成形后穿越整个南印度洋，在2月21日重创马达加斯加，穿越该座岛屿后，在2月24日抵达莫三比克。

弗莱迪接着形成气象学家形容为相当「罕见」的回转路径，回头往马达加斯加方向前进，然后再次折回莫三比克。

至今为止，弗莱迪已经造成至少27人丧生，包括莫三比克10人，马达加斯加17人。

© 2023 AFP