德国「耶和华见证人」前成员枪击案 枪手犯案后自尽

（法新社汉堡10日电） 德国当局今天表示，一名心怀不满的「耶和华见证人」（Jehovah's Witness）教派前成员，昨晚在汉堡（Hamburg）开枪杀害6名会众后举枪自尽。

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汉堡市内政厅长葛罗特（Andy Grote）说，这起攻击事件另造成8人受伤，其中4人伤势严重，这是「本市近期最严重的犯罪」。

德国「耶和华见证人」表示：「对于成员遭受可怕攻击深感悲痛。」

警方确认枪手是35岁的「耶和华见证人」前成员菲力普（Philipp F.），他大约18个月前离开这个团体，「但显然关系不好」。

一名高级检察官说，调查人员仍在查访杀人动机，但无迹象显示与恐怖主义有关。

今年1月，武器管制部门收到匿名检举，内容指称菲力普可能患有未确诊的心理疾病，且「对耶和华见证人及其信徒，以及前雇主，都怀有愤恨」。

案发后，警方于枪手公寓中发现15个弹匣，每个弹匣装有15发子弹，另外还有4包弹药，约有200发子弹。

昨晚，枪手先朝一扇窗户开枪，再由窗户进入会众举办仪式的地点，然后朝参加仪式的三十多人射击。另有25人透过线上直播参与这场仪式。

德国时间晚上9点4分，紧急救援单位接到第1通求救电话，警察在数分钟后强行进入「耶和华见证人」的建筑物。

葛罗特说，警方打断了枪击，促使枪手逃到一楼后自杀，「我们可以假设（警方的迅速行动）挽救了许多生命」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）谴责这起事件是「野蛮的暴力行为」，还说他与受害者及其亲朋好友同在。

警方最初说，这起枪击案造成8人死亡，但其中包括枪手与尚未出生的7个月大胎儿；怀着这名胎儿的孕妇幸免于难，被列为伤者之一。

警方希望目击者挺身而出，并将他们可能拍到的任何照片或影片上传到一个特别设置的网站。

德国约有17万5000名「耶和华见证人」信众，其中汉堡有3800名。

© 2023 AFP