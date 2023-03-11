美欧启动协商 盼化解电动车电池贸易问题

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登与欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在华盛顿宣布展开一项协商，目的是要在美国新的绿色经济刺激计画下，让欧盟生产者得将用于电动车电池的关键矿物出口至美国。

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拜登与范德赖恩在联合声明中表示，双方有意立即就特定关键矿物的协议进行协商，目的是希望在欧盟开采或加工相关关键矿物时，能依据拜登签署的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）经济刺激计画，获得美国政府补贴。

电池是美国扩大电动汽车生产计画的重要一环。「降低通膨法案」预计投入约3700亿美元（约合新台币11兆2000亿元）用于税收抵免和洁净能源补助，但需符合「美国制造」的要求。

范德赖恩在会见拜登后告诉记者：「我们今天同意将致力处理在欧盟开采或加工的关键原料，并允许它们进入美国市场，让它们和在美国市场开采的一样。我们将努力达成协议。」

欧洲领袖日益担心欧盟的能源与汽车企业将被美国拒于门外或迁往美国。这项关键矿物的协商，目的是为欧盟提供一项至关重要的豁免权。

双方在联合声明中强调，「降低通膨法案」与「绿色新政产业计画」（Green Deal Industrial Plan）等旨在呼应美方这项计画的欧洲新倡议，应协力合作。

声明表示，双方将采取措施，避免各自提出的奖励措施扰乱跨大西洋贸易与投资的流动，还说双方反对零和竞争，如此一来才能让奖励措施最大化洁净能源的部署与就业机会，避免沦为私人利益的意外之财。

© 2023 AFP