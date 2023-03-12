中国人大同意丁薛祥等4人出任国务院副总理

（法新社北京12日电） 中国第14届全国人民代表大会第一次会议今天举行第5次全体会议，人大代表同意由总理李强提名的丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中等4人出任国务院副总理。

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议程中，关于人事的议案包含决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行（央行）行长、审计长、秘书长的人选。

据表决结果，丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中等4人均获全体会议同意，出任国务院副总理。

李尚福、王小洪、吴政隆、谌贻琴、秦刚等5人受李强提名并经会议同意，出任国务委员。

先前曾有传言中国央行行长易纲将会卸任，然而今天的会议上仍被李强提名，并得到全体会议支持。

此外，几个较受外界关注的部长人选，包含外交部长秦刚、国防部长李尚福、国家发展和改革委员会主任郑栅洁、商务部长王文涛、公安部长王小洪、国安部长陈一新、财政部长刘昆，均获会议同意。

除了上述人事议案外，今天的会议也分别表决全国人大民族委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选名单草案。

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