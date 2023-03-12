沙乌地阿美石油去年获利近5兆 刷新纪录

（法新社利雅德12日电） 沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天宣布，去年获利1611亿美元（约新台币4兆9700亿元）刷新纪录，此说引来人权团体愤怒回应，并警告气候变迁将造成严重破坏。

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能源巨擘沙乌地阿美石油公司的股权多为沙乌地阿拉伯国有，是全球市值第2高的公司，仅次于苹果（Apple Inc）。

公司提供沙国股市的文件指出，2022年净利从2021年的1100亿美元增长46%。

这是沙乌地阿美2019年成为上市公司后的最佳表现，文件指出，「主因是原油价格和贩售量提高，以及更稳健的炼油利润」。

全球能源价格在2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰之后飙涨。

观察全球人权问题的国际特赦组织（Amnesty International）秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）发声明表示：「化石燃料是气候危机的单一最大推手，一家公司竟透过贩售化石燃料，一年获利超过1610亿美元，这项结果令人震惊。」

「更怵目惊心的是，这种盈余是在全球生活成本危机期间，以及在俄乌战争导致能源价格上涨的臂助下积累而成。」

国际特赦组织形容，沙乌地阿美去年获利总额是「历来单一企业在单一年度公布的最高金额」，还说这笔获利「应该用于资助以人权为基础的再生能源转型」。

© 2023 AFP