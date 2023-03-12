迫批难民政策前国脚交出主持棒 BBC挨轰英相缓颊

（法新社伦敦11日电） 英国广播公司因逼日前批评英国政府非法移民政策的英格兰足球传奇、现任足球节目主持人林纳克交出主持棒而挨轰。英国首相苏纳克今天出面缓颊，盼双方纷争能「及早化解」。

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林纳克（Gary Lineker）在英国广播公司主持「本日赛事」（Match of the Day）节目，介绍英格兰足球超级联赛（Premier League）焦点。他日前在社群网站指控苏纳克（Rishi Sunak）打击非法移民的政策与纳粹时代没有两样后，遭BBC强迫交出主持棒。

BBC昨天表示，林纳克违反了中立原则，公司将先针对林纳克社群网站的使用习惯与他寻求「一致且清楚的立场」之后，才会让他重回萤光幕前。

然而，BBC的决定导致旗下电视、广播的体育节目大乱。

前英格兰国脚莱特（Ian Wright）、席瑞尔（Alan Shearer）旋即推文，表态不会再担任他们过去在「本日赛事」球评的角色。

莱特今天甚至扬言，若林纳克被正式解雇，他也将跟着离开BBC。

而BBC周末在英超赛前、赛后播出的「足球焦点」（Football Focus）和「终场比分」（Final Score）两个节目，也因为主持人和球评的退出而取消。

苏纳克在声明中说：「林纳克过去是伟大的足球员，现在是才华洋溢的主持人。我希望林纳克和BBC目前的僵局能及时解决，但这当然应该是他们双方之间的问题，并非政府的事。」

BBC苏格兰、威尔斯以及北爱尔兰的体育节目表今天也做了异动。

BBC总裁戴维（Tim Davie）说：「身为一名狂热运动迷，我知道（体育）节目取消很让人生气，为此我感到十分遗憾。我们正努力解决问题，确保能够恢复节目的播出。」

「各方都希望冷静解决问题。林纳克是圈内最优秀的人，这是无须争辩的。」

© 2023 AFP