针对美韩军演 金正恩决定采取战争吓阻措施

（法新社首尔12日电） 美国与韩国明天展开「自由之盾」（Freedom Shield）联合军演，北韩官媒「中央通信社」今天报导，北韩领导人金正恩在主持劳动党会议时决定采取「重要且实际的」战争吓阻措施。

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北韩中央通信社（KCNA）指出：「会议中讨论并通过要采行重要的实际步骤，以更有效、更强力且更具攻击性地运用战争吓阻力。」

报导提到，「美国与南韩的战争挑衅触及红线」，北韩此举目的在于「因应现行状况」，但官媒报导中并未详述要采取何种措施。

美国和南韩宣布，美韩预定3月13日展开「自由之盾」演习，将聚焦于因为北韩加倍侵犯行动而导致「不断变化的安全环境问题」。

美韩这类军演再再惹恼了北韩，因为北韩认为这是在预演入侵行动。

北韩当局曾表示，发展核子武器和飞弹的计画都是为了自我防卫。

分析人士指出，北韩可能会以美韩军演为藉口进行更多的挑衅，包括飞弹试射，甚至可能进行核试验。

中央通信社10日报导，金正恩命令北韩军方，为「真正的战争」加强演习。

报导提到，金正恩在视察火力攻击演习时告诉官兵们，「为两项战略任务做好准备，首先是吓阻战争，其次是在战争中掌握主动权」。

© 2023 AFP