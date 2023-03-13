人权观察组织警告 乌克兰收容机构儿童处境堪忧

（法新社基辅13日电） 非政府组织「人权观察」（HRW）今天警告，俄罗斯入侵乌克兰之举已对收容机构内的儿童造成「毁灭性」后果，还有数千人被送往俄罗斯本土或占领区。

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法新社报导，人权观察在今天发布的最新报告中指出，这场战争凸显乌克兰迫切需要改革。在俄国全面入侵之前，乌克兰的收容机构就有超过10万5000名儿童，这让乌国成为儿童收容人数第二多的欧洲国家，仅次于俄罗斯。

总部位于纽约的HRW儿童权利副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）说：「这场残酷的战争清楚显现出，机构收容儿童所面临的危险必须获得解决。送回被俄罗斯军队非法带走的儿童应被国际列为优先事项。」

根据报告内容，至少有数千名儿童被送往俄罗斯或俄国占领区。

报告指出，在2022年前收容3万2000多名儿童的100间收容机构位于如今的俄罗斯占领区。

近20年来，乌克兰一直试图改革儿童收容制度，但收容机构的数量仍有增无减，从2015年的663家，增加到2022年的727家。

HRW说，战争爆发后，「更多儿童正被送往收容机构，包括父母遇难或受伤者，还有父母因战事经历精神健康危机的儿童」。

这份长达55页的报告还提到其他问题，包括流离失所儿童的精神创伤，以及由于缺乏照顾者引发的备受忽视和照顾不足状况。

报告还称，数以千计被收容的儿童流离失所，其中一些人下落不明。

© 2023 AFP