继矽谷银行倒闭又一银行关门 美监管机构忙止血

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦监管机构出面安抚矽谷银行倒闭引发的恐慌，保证存户都能拿回所有款项，同时关闭设于纽约、对加密货币友好的商业银行Signature Bank，避免银行危机扩散。

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矽谷银行（SVB）揭露钜额亏损导致银行股重挫后，联邦监管机构10日宣布矽谷银行关闭，并将其存款转至另一存保银行，引爆2008年金融海啸后最大银行业危机隐忧。

美国联邦准备理事会、财政部及联邦存款保险公司（FDIC）在联合声明里宣布「13日起（矽谷银行）存户就能动用所有存款」为安抚外界疑虑，联合声明还说「纳税人无需承担任何与解决矽谷银行问题有关的损失」。

对于纽约的银行监管机构今天另关闭Signature Bank，联合声明也保证Signature Bank存户的存款将完整无缺，与处理矽谷银行相同，不会让纳税人蒙受损失。

Signature Bank关门是美国一周内倒掉的第3间银行。设于加州、同样主要向加密货币放贷的商业银行Silvergate最先于8日终止运营并清算资产。

在银行接连爆雷之际，联准会宣布将在财政部批准后设立一项紧急贷款计画，向符合条件的银行提供资金，确保它们能「满足所有存户的需求」。

矽谷银行倒闭是2008年金融海啸以来最大的银行倒闭事件。因为虽然银行一些存款25万美元以下的客户有联邦存保公司的保险，但矽谷银行拥有大量帐下超过25万美元的大户，这些大户则无保障机制。

官员和经济学家担心，这波银行爆雷恐蔓延使在其他地区银行里有未获存保帐户的存户纷将钱领出转至更大银行而爆发挤兑，可能会让一场原本只是个案的银行倒闭演变成全面银行危机。

© 2023 AFP