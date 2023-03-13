美当局挂保证 矽谷银行储户都能取回全额存款

（法新社纽约12日电） 美国金融当局今天宣布一项纾困计画，将确保矽谷银行所有储户都能取回「全额」存款，而美国纳税人不需承担任何损失。

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美国财政部、联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）和联邦准备理事会（Fed）发表联合声明说，自3月13日起，储户将可取得所有存款。

矽谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，相关单位几天来都在竭力避免此事件波及其他金融机构，引起更广泛效应。

联合声明指出：「我们正在采取果断行动，透过增强公众对我们银行系统的信心，来保护美国经济。」

在可能的重大发展中，联准会宣布将向银行提供额外资金，以协助银行满足储户需求，包括提款。

联邦存款保险公司为受保银行存款提供的标准保险，每个帐户只提供最高25万美元的担保。

不过，根据「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，联邦银行法律将允许联邦存款保险公司保护未投保的储户存款，因为若不这么做，可能导致金融系统性风险。

矽谷银行增资失败又遭客户挤兑，短短48小时宣告倒闭，美国监管机构10日接手控管；自1980年代以来，矽谷银行是全美各地初创企业的主要贷款机构。（译者：纪锦玲）

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