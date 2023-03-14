入境大松绑 中国15日起恢复对外国人审发签证

（法新社北京14日电） 中国宣布自本月15日起，驻外签证机关恢复审发外国人各类赴中国签证。因COVID-19疫情之故，中方在2020年3月28日暂停外国人持有效签证或居留证入境中国。

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此举象徵中国向外界重新开放的最新一步。北京从数个月前逐步放松定义其防疫措施的严格清零政策。

中国驻美国大使馆在官网宣布，为进一步便利中外人员往来，决定自北京时间2023年3月15日零时起，就外国人赴中国签证及入境政策作调整。

一是恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能。二是驻外签证机关恢复审发外国人各类赴中国签证。

此外，口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证。恢复海南入境免签、上海邮轮免签，港澳地区外国人组团入境广东免签、东协旅游团入境广西桂林免签政策。

鉴于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情在全球蔓延，中方决定自2020年3月28日零时起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。并暂停外国人持APEC商务旅行卡入境，及口岸签证、各类过境免签等政策。

根据联合国世界旅游组织数据，在此之前，中国2019年接待了6570万国际游客。

© 2023 AFP