加州再度面临风暴袭击 赶工抢修堤坝缺口

（法新社洛杉矶13日电） 先前遭到强烈风暴袭击的美国加州，堤坝溃堤迫使数千人撤离。现在另一场大型风暴即将来袭，有可能引发更多洪水，工作人员今天加紧抢修堤坝缺口。

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帕哈罗河（Pajaro River）在10日至11日之间一夕溃堤，淹没房屋与车辆，消防员挨家挨户唤醒熟睡的居民。

旧金山南部蒙特瑞郡（Monterey）的官员说，河堤缺口至今天早上已扩大到100公尺。

蒙特瑞郡发表声明表示「正在抢修堤坝缺口。洪水穿过社区往南流，仍鼓励尚未离开该地区的居民撤离」，包括潜水员在内的救援队伍正展开工作，目前还没有人员伤亡报告。

由于帕哈罗河溃堤，附近的萨利纳斯河（Salinas River）预计未来几天也将泛滥，整个蒙特瑞郡地区已有1万多人被告知要离开家园。

气象学家说，虽然雨势已经减弱，但今天晚上至明天将会再次降雨，且由于地面吸水已达饱和，预计将出现超过5公分积水。

美国国家气象局（NWS）的湾区首席气象学家宾格曼（Brooke Bingaman）表示，极可能发生更多洪灾。

她在社群媒体推特（Twitter）发布的影片中表示，民众务必要离开预计会受影响的区域，「比起醒来后发现家里水位不断上涨，或者周围道路已被切断、孤立无援，在陌生地方过夜总是好些」。

席卷加州的冬季风暴冲毁社区、切断电缆，并酿成山崩，已造成数亿美元损失，20多人死亡。

© 2023 AFP