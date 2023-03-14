忧纳卡区情势升高 亚美尼亚总理与蒲亭商讨

（法新社叶里凡14日电） 亚美尼亚总理帕辛扬今天表示，他已经针对在动荡不安的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区与俄罗斯维持和平部队有关的「问题」，向俄罗斯总统蒲亭提出抗议。

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高加索地区夙敌亚美尼亚和亚塞拜然曾经为掌控亚美尼亚裔人口为主的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）而打过两场残酷战争，2020年最近一次重大冲突以莫斯科派遣维和部队进驻当地告终。

帕辛扬（Nikol Pashinyan）在首都叶里凡（Yerevan）的记者会中说：「在昨天与蒲亭（Vladimir Putin）的电话会谈中，我谈到纳戈尔诺．卡拉巴赫地区情势可能升级，以及俄罗斯维和部队负责地带发生问题。」

「亚塞拜然的言论变得一天比一天还要挑衅。」他并对亚美尼亚与卡拉巴赫唯一陆地联结的所谓拉钦走廊（Lachin corridor）遭到封锁予以谴责。

帕辛扬形容沿这条路线长达数月交通中断是在「对亚美尼亚人展开种族清洗作准备」。

自从去年12月中旬以来，自称亚塞拜然环保人士的团体封锁拉钦走廊，对他们所说的非法采矿表达抗议。

叶里凡认为，封锁已经在此一多山地区造成粮食、药品和燃料短缺，酿成「全面性人道危机」，并且强调其目的是要将亚美尼亚人赶出卡拉巴赫，无异于「种族清洗」。

亚塞拜然对这种说法予以否认。

帕辛扬表示，亚塞拜然巴库（Baku）当局对于亚美尼亚2月所提缔结全面和平条约的提议所作回应，因「亚塞拜然试图提出对亚美尼亚而言属于红线的领土要求」，仍然遭遇着「根本性问题」。

© 2023 AFP