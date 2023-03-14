拜登向民众保证金融体系稳固 吁国会祭更严厉监管

（法新社华盛顿13日电） 美国当局近日接连接管矽谷银行等2家银行后，美国总统拜登今天再度向民众保证国家银行体系安全无虞。他并表示，将要求国会通过更严格的监管措施，以防范未来发生危机。

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拜登（Joe Biden）从白宫发表电视谈话时说道：「（美国）银行体系是安全的，这点美国人可以有信心。当你需要时，你的存款会在户头里。」

美国政府已经出面保证，矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）的存户能领回存款。拜登今天说：「纳税人不会承担任何损失。资金将来自银行业支付的存款保险费。」

拜登还喊话美国国会制定更严厉的监管法规。他指出，2008年金融危机过后实施的「强硬」保护措施，在前任共和党籍总统川普（Donald Trump）任内遭到取消。

拜登表示：「我将要求国会及银行监管当局强化银行业规则，好让这类倒闭事件再度发生的可能性降低。」

拜登并明确指出，他预期应为这些银行倒闭案负责的人士要承担起相关后果。他也强调，联邦政府这次在短短周末期间做出的迅速反应，与2008年对美国银行业的纾困不一样。

拜登说：「我们必须将事件发生的经过与原因完全弄清楚，（好让）造成事发的人负起责任。」

他表示，不仅美国纳税人不会被要求出钱补偿这些银行的存户，而且「银行的管理阶层也会被开除」。因为一旦一家银行被联邦政府接管，「经营者不应该继续在这里工作」。

© 2023 AFP