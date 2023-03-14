欧盟执委会主席：避免经济仰赖中国 但非脱钩

（法新社史特拉斯堡13日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩今天说，她希望避免在经济上依赖中国，但不完全将欧盟经济与中国「脱钩」，而是追求一个公平的竞争环境。

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范德赖恩（Ursula von der Leyen）上周会晤美国总统拜登，两人宣布展开协商，目的是在美国新的绿色经济刺激计画下，开放欧盟制造商将用于电动车电池的关键矿物出口到美国。他们的联合声明是解决跨大西洋贸易歧见的一小步，但与此同时，美方正动员盟国组成对抗中国的阵线。

欧盟27个成员国对于处理僵局的方式各有意见，有些国家特别担心被拖入美中对立态势。

欧盟部分官员私下表达不满，认为范德赖恩可能在未徵询其他成员国意见的情况下就先签署声明，即使声明内容只是简单承诺会进行更多商谈。

一名官员说，在谈欧盟地缘政治立场相关议题时，范德赖恩应该要取得成员国「授权」。

但范德赖恩强调，欧洲只是想要尽量降低对中国的经济依赖，并不是要在一场对抗中选边站。

范德赖恩在「欧洲新闻编辑室」（European Newsroom）计画下的访问中告诉法新社：「对欧盟来说，消除来自中国的风险至关重要，但不是要『脱钩』。」

她说：「消除风险，意思是我们不想依赖，就像我们过去在化石燃料上依赖俄罗斯一样。举例来说，我们不希望在关键原物料上产生依赖。」

「因此，我们正多元化布局，并巩固与志同道合伙伴们的供应链。」

「我们想要公平的竞争环境。所以，欧洲企业要能公平进入中国市场，补贴制度要透明，还要非常明确地承诺会尊重智慧财产权。」

范德赖恩上周访美，让欧盟与美国得以声称双方在解决美国绿色补贴计画所引发的跨大西洋贸易纠纷上已取得进展。

拜登政府推出的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）将投入大笔金额来帮助美国企业过渡到「美国制造」的绿色技术。

但欧盟企业担心，如果布鲁塞尔当局跟不上美国补贴支出的规模，他们可能会因此失去市占率、就业机会和工厂，甚至倒闭。

范德赖恩此行访美所达成最具体的措施是，美国提议商谈，让电动车电池内使用的欧盟制造稀有矿物可豁免于美国的「本土采购」规范。

© 2023 AFP