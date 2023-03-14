瑞典总理：芬兰早一步加入北约可能性增加

（法新社斯德哥尔摩14日综合外电报导）瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天表示，芬兰比瑞典早一步加入北大西洋公约组织（NATO）的可能性已「增加」，因为瑞典争取入会现仍遭到土耳其强硬反对。

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克里斯特森告诉记者，近数周来情势日益明显，土耳其愿批准芬兰入会，但对瑞典入会仍持保留态度，即土国可能先批准芬兰加入北约。

克里斯特森在记者会中说：「我们并未证实情况会如此，但我们认为，经过近来多次对话后的整体评估是，发生此种情况的可能性已增加。」

瑞典和芬兰都表示，希望最迟在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）7月召开北约高峰会时能成功入会。 土耳其和匈牙利是尚未批准芬、瑞2国入会的北约仅余会员国，加入北约须获现有30个会员国全体同意。

土国中止与瑞典的入会谈判是因为瑞典1月爆发抗议活动，在斯德哥尔摩土国大使馆外发生焚烧可兰经事件，不过相关谈判3月9日已在布鲁塞尔恢复。

土国现仍反对瑞典入会的原因在其指控瑞典为其指为「恐怖分子」者提供庇护，尤其是库德工人党（PKK）分子。

匈牙利国会议长韩德（Csaba Hende）上周表示，匈牙利可望「在未来数周」表决同意芬、瑞2国加入北约。

克里斯特森表示，他深信瑞典终将成为北约一员。他说：「现在已经不是瑞典会不会加入北约的问题了，而是何时加入。」

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