第95届奥斯卡颁奖典礼 电视转播收视率回升

（法新社洛杉矶13日电） 美国广播公司（ABC）电视网今天说，奥斯卡金像奖颁奖典礼电视收视率连续2年攀升，有1870万人收看这场由科幻片「妈的多重宇宙」称霸、备受好评的典礼。

广告 继续浏览后续

男星布兰登费雪（Brendan Fraser）以「我的鲸鱼老爸」（The Whale）夺下第95届奥斯卡最佳男主角奖。女星杨紫琼不负众望，凭藉「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精湛演出，成为奥斯卡首位亚洲影后，本片也顺利抱走压轴的最佳影片大奖。

第95届颁奖典礼由脱口秀明星吉米金摩（Jimmy Kimmel）回锅主持，加上「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）和「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）等卖座钜片入围加持，主办单位亟盼吸引观众回流。

本届奥斯卡颁奖典礼电视转播平均收视率比去年增加12%。

好莱坞最大盛事奥斯卡颁奖典礼历来收视率最低的一次落在2021年，当时在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响下，典礼规模大幅缩水，仅吸引约1000万名电视观众收看。

受直播主和社群媒体流传精采片段瓜分影响，电视转播观众广泛流失，因此收视率回升对现场颁奖典礼来说可谓为一剂强心针。

© 2023 AFP