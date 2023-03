第95届奥斯卡颁奖典礼 电视转播收视率回升

(法新社洛杉矶13日电) 美国广播公司(ABC)电视网今天说,奥斯卡金像奖颁奖典礼电视收视率连续2年攀升,有1870万人收看这场由科幻片「妈的多重宇宙」称霸、备受好评的典礼。

男星布兰登费雪(Brendan Fraser)以「我的鲸鱼老爸」(The Whale)夺下第95届奥斯卡最佳男主角奖。女星杨紫琼不负众望,凭藉「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)精湛演出,成为奥斯卡首位亚洲影后,本片也顺利抱走压轴的最佳影片大奖。

第95届颁奖典礼由脱口秀明星吉米金摩(Jimmy Kimmel)回锅主持,加上「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)和「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)等卖座钜片入围加持,主办单位亟盼吸引观众回流。

本届奥斯卡颁奖典礼电视转播平均收视率比去年增加12%。

好莱坞最大盛事奥斯卡颁奖典礼历来收视率最低的一次落在2021年,当时在COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情影响下,典礼规模大幅缩水,仅吸引约1000万名电视观众收看。

受直播主和社群媒体流传精采片段瓜分影响,电视转播观众广泛流失,因此收视率回升对现场颁奖典礼来说可谓为一剂强心针。

