美澳英打造核动力潜舰 原能总署提防核扩散风险

（法新社维也纳14日电） 国际原子能总署署长葛罗西今天表示，必须确保美国、澳洲和英国间达成的核动力潜舰协议不会引发「扩散风险」。

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澳洲昨天宣布将采购最多5艘美国核动力维吉尼亚级潜舰，另外要与英国及美国合作打造一款新型核动力潜舰。为因应中国崛起，西方强权野心勃勃，盼在亚太地区壮大军力。

美国总统拜登强调，这些核动力潜舰不会配备核武。澳洲、美国、英国18个月前缔结「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）表示：「本署最终必须确保这项计画不会导致核扩散风险。」

「3方的法律义务以及不扩散等层面是最重要的。」 根据国际原子能总署新闻稿，拥有核武的英国和美国向诸如澳洲等无核武国家进行核材料国际移转时，必须向国际原子能总署报告。

葛罗西强调，澳洲则必须与国际原子能总署达成「协议」，才可以将核村料用于「诸如潜舰的核推进系统」。

他承诺「以公正不阿态度」、完全透明地履行他所受的查核和不扩散授权，并表示「此一过程涵盖严肃的法律和复杂的技术问题」。

在继续与3方商讨的同时，葛罗西计划6月在国际原子能总署下一届理事会中针对这项议题提出报告。

© 2023 AFP