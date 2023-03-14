芬兰总理：不反对与乌克兰商谈提供大黄蜂战机
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（法新社赫尔辛基13日电） 芬兰总理马林（Sanna Marin）尽管受到国内批评，今天仍表示，她不反对商讨为乌克兰提供战斗机事宜。乌克兰恳求各国提供比较先进的武器系统。
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乌克兰呼吁各国提供战斗机，特别是美造F-16战机，宣称战斗机对抵御俄军飞弹和无人机攻击至关重要。
芬兰目前操作的是F/A-18大黄蜂式（Hornet）战机，不过2021年12月宣布，正向美国军火商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）采购64架F-35A战机。
马林今天告诉记者：「我们将接收F-35新战机…当旧式大黄蜂战机除役时，我们可以商讨这些战机未来的用途。」
然而尽管芬兰计划汰换1980年代开始生产的大?蜂战机，新战机必须到2025年才会交运。
马林先前告诉记者，她17日访问乌克兰首都基辅时，不反对商讨提供战机一事，结果引起国内争议。
她说：「我认为，我们可以商讨大黄蜂战机，诸如是否可能交给乌克兰以及接收这些战机可能必须接受何种训练。」
不过她强调，此事「尚未作出任何决定」；并说，这样一个倡议需要国际合作推动。
© 2023 AFP