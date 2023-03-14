芬兰总理：不反对与乌克兰商谈提供大黄蜂战机

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（法新社赫尔辛基13日电） 芬兰总理马林（Sanna Marin）尽管受到国内批评，今天仍表示，她不反对商讨为乌克兰提供战斗机事宜。乌克兰恳求各国提供比较先进的武器系统。