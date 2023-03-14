英国计画提高军事安全支出 北约秘书长表欢迎

（法新社伦敦13日电） 英国今天公布新版「外交国防安全政策综合检讨报告」，称在面对中国的「划时代挑战」和抗衡俄罗斯之际，将提高军事安全支出。北大西洋公约组织秘书长史托腾柏格对此表达欢迎之意。

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英国政府在新版「外交国防安全政策综合检讨报告」（Integrated Review，IR）指出，俄罗斯对欧洲安全的威胁，是最迫切的短中期政策优先。

然而，这份长达63页的报告，也点名中国的「体制性挑战」对英国政府各项政策领域带来影响。

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在向国会发表这项报告时表示，英国不能对中共日益具有侵略性的军事和经济行为视若无睹。

柯维立还说，北京升高与台湾的紧张关系，并试图威吓其他国家。

报告结论指出，英国政府在面对这些威胁，无论是现在还是未来，都必须提高国防和安全支出。

报告中提出的计画，包括在未来2年国防支出提高50亿英镑，以强化英国的核实力及填补弹药库存。

报告中也重申，英国国防支出将占年度国内生产毛额（GDP）的2.5%，比目前的2.2%提高。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）对此表达欢迎，并透露他之前和英国首相苏纳克（Rishi Sunak）已有讨论。

史托腾柏格在推特（Twitter）发文说：「这重申英国对安全和国防的承诺，以及其在北约扮演的重要角色。」他还说，英国「继续带头树立榜样」。

英国政府2021年首次发布外交国防安全政策综合检讨报告。当时报告虽把俄罗斯列为「最严重的直接威胁」，但也宣布一个多次预告的政策方向，亦即将焦点转向亚洲，以对抗中国与日俱增的威胁。

苏纳克在报告序言指出：「中国对我们希望看到的国际秩序类型构成划时代挑战，无论是在安全和价值方面；因此，我们的做法也必须与时俱进。」

英国若干现有的机关将有所变化，其中包括成立一项金额10亿英镑的「综合安全基金」（integrated security fund），以及国家安全保护局（National Protective Security Authority），以强化重要基础设施的韧性。

英国内阁也将倍增支出，以提高政府人员对于中国的相关技能与知识，包括华语能力。

英国广播公司国际频道（BBC World Service）将额外获得2000万英镑预算，在未来2年保障其数十种外语服务，以及「支持英语广播（服务）和对抗不实资讯。」

© 2023 AFP