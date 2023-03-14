菲律宾警察扫毒击毙两名青少年 遭判20年徒刑

（法新社马尼拉14日电） 法新社今天取得的法庭文件显示，一名菲律宾警察因在前总统杜特蒂实施扫毒战争期间杀死2名青少年被判有罪。在这场扫毒行动中，执法人员被定罪相当罕见。

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杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2022年6月结束的6年任期内，公开命令警察在生命受威胁时可以开枪击毙毒品嫌疑人。

根据官方数据，超过6200人在扫毒运动中丧生，但人权组织估计实际数字达到数万人。

目前只有3名警察因在扫毒行动中杀害一名嫌疑人而被定罪，这引发了国际刑事法院（ICC）的调查。

根据检察官办公室发布的判决书副本，马尼拉的法院3月1日裁定培瑞斯（Jefrey Perez）在2017年谋杀14岁的古兹曼（Reynaldo De Guzman）和19岁的阿奈兹（Carl Arnaiz）罪名成立。培瑞斯在同一天被判处至少20年徒刑。

培瑞斯去年11月被另一法院判决凌虐这两名青少年的罪名成立后，已经在服长期徒刑。同案被告另一警察阿奎利塔（Ricky Arquilita）在第一次审判期间死亡。两人均否认指控。

接替杜特蒂的总统小马可仕（Ferdinand Marcos）矢言继续打击毒品，但着重预防和协助犯案者改过自新。然而，人权组织表示，在他的监督下，杀戮仍然持续。

© 2023 AFP