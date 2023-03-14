警朝抗议者射橡胶子弹 国际特赦组织称滥用情况增

（法新社巴黎14日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天警告，警方朝和平示威群众发射橡胶子弹等抛射物的行径在全球变得愈来愈普遍，导致许多人眼部受伤甚至丧命。

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总部设于伦敦的国际特赦组织根据过去5年对30多个国家进行的研究，呼吁全球更完善地监管这类警用装备的交易与使用。这类警用装备也称为「低致命性武器」。

国际特赦组织在一份标题为「我的眼睛爆炸了」（My Eye Exploded）的新报告中说：「警方经常不顾后果且不成比例地使用低致命性执法武器，导致数以千计的抗议群众和旁观者受到重伤、数十人丧命。」

这些事件包括在中南美洲、欧洲、中东、非洲与美国，警方朝示威群众直接发射橡胶子弹、橡胶铅弹与催泪手榴弹。

国际特赦组织说：「眼部受伤的案件急剧增加，包括眼球破裂、视网膜剥离与完全失明。」

根据智利国家人权研究所（National Institute for Human Rights），光是在智利，警方自2019年10月起因应抗议活动的行动就造成30多人失明。

在国际特赦组织调查的国家中，也有其他示威群众出现骨折、颅骨骨折、脑部受伤、脏器破裂，或肋骨断裂刺伤心脏与肺脏的案例。

国际特赦组织与英国欧米茄研究基金会（Omega Research Foundation）共同撰写的这份报告发现，也有示威群众丧命。

国际特赦组织表示，在伊拉克，安全部队2019年刻意朝抗议群众发射军用级手榴弹，这种手榴弹重量是一般催泪弹的10倍，导致至少20多人死亡。

西班牙倡议团体「停用橡皮子弹」（Stop Balas de Goma）表示，使用如网球般大小的橡胶抛射物，已造成至少一人死于头部创伤。

国际特赦组织的威尔肯（Patrick Wilcken）说：「为了打击不断升高的滥用循环，现在急需对低致命性武器的制造与交易实施具有法律约束力的全球控管，并制定关于使用武力的有效指导方针。」

© 2023 AFP