非法移民涌入欧洲 义防长归咎于俄佣兵集团

（法新社罗马13日电） 义大利国防部长今天指责俄罗斯佣兵集团瓦格纳，称他们为报复义大利等支持乌克兰的国家，助长非法移民涌入欧洲。

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法新社报导，义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）在记者会中说：「自非洲沿海地区出发的迁徙现象急遽增加，在相当大的程度上，也是瓦格纳（Wagner）正在实施的混合战明确战略之一。」

「正如欧洲联盟（EU）、北大西洋公约组织（NATO）和西方国家已经意识到，网路攻击是俄乌战争挑起全球对抗的其中一部分，他们现在应该知道，南欧前线也一天比一天更危险。」

根据义大利内政部的统计，今年到目前为止，已有2万多名移民自义大利沿海地区上岸，而2022年和2021年的这个数字，仅约6000人。

大多数人是乘坐拥挤的船只从北非出发，许多人可能会在途中丧命。

瓦格纳是由一名被视为与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切的商人经营，在乌克兰十分活跃，在非洲出现的足迹分布也越来越广。

近年来，瓦格纳已在中非共和国及马利共和国站稳脚步。

克罗塞托的评论获得了义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）的回应。塔加尼今天在访问以色列期间表示，义大利对「许多无证移民来自瓦格纳集团控制的地区」感到忧心。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府赢得去年9月的选举，部分原因是他们承诺解决大量移民的问题。

但批评梅洛尼者表示，她将移民船视为执法而非人道主义问题的政策，酿成2月26日导致超过70人丧生的致命船难。

义大利是欧盟和北约的会员国，是乌克兰坚定的支持者，向基辅当局运送援助物资与武器，协助该国对抗俄罗斯的侵略。

© 2023 AFP