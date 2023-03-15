中俄争抢非洲天然资源 穷国处境雪上加霜

（法新社杜哈15日电） 联合国机构严正示警全球最赤贫的几个国家正面临债台高筑的窘境之际，分析人士指出，中国和俄罗斯觊觎非洲丰富自然资源，正扩大他们在这块土地的布局。

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美国国防部内的学术机构「非洲战略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人员南图利亚（Paul Nantulya）指出：「非洲每3个重大基础计画就有1个是由中国国营企业打造，每5个就有1个是由中国政策性银行出资。」

他表示，对非洲主要的武器出口国俄罗斯同样把触角伸进非洲大陆，包括授予矿业计画给准军事组织瓦格纳集团（Wagner Group）。

本月在卡达举行、联合国赞助的「最低度开发国家」（Least Developed Countries）峰会上，各国领导人谴责了他们国家所受到的待遇。

由于西方各国削减了它们在基础建设的金援，让中国和俄罗斯有了可乘之机。

南图利亚说：「中国看到缺口，决定把资金投入基础建设之中。」

智库华盛顿研究所（Washington Institute）资深研究员博尔什切夫斯卡娅（Anna Borshchevskaya）警告，但这大多等同于「债务陷阱」。她说：「中国提供贷款给昂贵的基础建设计画，但它们往往以失败收场。」

「当这些国家无法偿还贷款，中国就会接管该国的战略资产。」

全球第二大经济体中国否认从事「债务陷阱外交」，声称这是西方竞争对手的不公平批评，并说西方各国同样让多国背负着巨大的债务负担。

中国在非洲主导的计画包括连结肯亚港都蒙巴萨（Mombasa）和大裂谷（Rift Valley）的标准轨铁路（Standard Gauge Railway）。这场耗资50亿美元的工程有9成由北京出资。

2022年12月，坦尚尼亚与中企签定一只价值22亿美元的合约，替一条意在连接该国主要港口与西邻各国的铁路线打造最后一个区段。

南图利亚表示，中国出资的计画部分有获利且具永续性，但真正受益者是北京，因为它们握有上看99年的维修保养合约。

他说，中资计画「设计用来吸纳中国劳工」，也就是说它们在减轻非洲失业率上效果不大，不过部分政府会坚持设定配额给自己的公民。

迦纳「非洲贸易网络」（African Trade Network）的赫梅库（Tetteh Hormeku）表示，非洲的债主不限于中俄两国，积欠西方各国的金额也相当可观，包括一度控制大片非洲地区的前殖民强权。

他在杜哈（Doha）的峰会上说：「我们约50%债务积欠对象是西方债券市场和多国组织。」

南图利亚表示，非洲1990年代的债务危机是西方各国造成，并非中俄。

然而，他补充说，比起在国内面临着更严格审查的西方投资，中国投资欠缺透明度。

专家团同时痛批中俄计画对非洲各国环境的影响。

博尔什切夫斯卡娅说：「中国是全球最大的温室气体排放国，而温室气体是气候变迁的元凶」。她说，中国的一带一路「仍在资助海外的燃煤发电厂」。

她补充说：「而俄罗斯的矿业计画…根据报告说法，造成了高浓度的有毒金属化合物，并污染了地下水资源、土壤以及植被。」

© 2023 AFP